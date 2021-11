Gallego agota su crédito

El Sporting no responde a los primeros auxilios y el enfermo se nos va. El equipo de David Gallego tocó fondo (una frase muy repetida en el fútbol que en una semana queda en desuso) en Ponferrada, con una imagen lamentable y sin capacidad de reacción. El técnico catalán cambió el sistema (por primera vez esta temporada jugó con tres centrales) y ni así fue capaz de mejorar su imagen. La racha no puede ser más penosa: un empate y 6 derrotas en los siete últimos partidos, un punto sumado de 21 en juego.

Pese a todo lo anterior David Gallego seguirá en el cargo. Su crédito se agota, pero mientras el equipo no se acerque peligrosamente al descenso, o caiga en él, los dirigentes rojiblancos no moverán ficha. O hasta que El Molinón dicte sentencia, aunque en las últimas destituciones de Baraja o José Alberto (Djukic simplmente acabó la temporada y no siguió) la afición no llegó a pedir de forma mayoritaria sus cabezas y aún así fueron destituidos. Gallego tiene algo de margen, pero su crédito se agota. Y ya se sabe que cuando la gente clama contra el Palco, los dirigentes cortan siempre la misma cabeza.

Además el panorama que tiene por delante el ex del Espanyol no es nada halagüeño: Fuenlabrada llega muy necesitado a Gijón (Oltra también se la juega), después se va a Las Palmas, llega el poderoso dormido Huesca y se acaba el año en Ibiza. Varios de estos partidos habrá que afrontarlos sin soluciones en ataque, sin Pablo Pérez, con la duda de Campuzano y el Covid de Djurdjevic.

El equipo descansa hoy lunes y se entrenará el resto de días de la semana en Mareo, salvo el jueves que lo hará en El Molinón. Allí será el próximo partido, con una afición descorazonada de nuevo, el sábado a las 18:15 horas.

ESCUCHA LAS REFLEXIONES DE DAVID GALLEGO TRAS EL PARTIDO ANTE LA PONFERRADINA