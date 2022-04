Las "excusas" para cerrar la Plaza de Toros no convencen a Foro

LEER MÁS Razones para el cierre

El portavoz forista, Jesús Martínez Salvador, ve curioso la cronología de los hechos. Desde que el pasado verano la alcaldesa anunciase que no renovaría la concesión para celebrar la feria de Begoña todos los acontecimientos, a su juicio, se han desarrollado siguiendo criterios "sectarios". Salvador asegura que no se habría encargado un "informe ad hoc" para cerrar la plaza si los planes no se le hubieran torcido al equipo de gobierno.

Los hundimientos no eran desconocidos, añade Salvador, y no hay evidencias de que hayan ido a más, sentencia. Rechaza el argumento de la seguridad porque es solo una excusa.

Foro recuerda que la Plaza de Toros podría seguir usándose sin las gradas puesto que el foso tiene capacidad para 5.000 espectadores. Lamenta que el equipo de gobierno pretenda retirar las gradas para rellenar el terreno sobre el que se asientan. La otra opción posible, y que el consistorio descarta, sería más fácil y, sobre todo, rápida.

La comparecencia del concejal de obras que ha tenido lugar esta mañana no ha despejado ninguna duda a Foro. Aseguran que no ha dado "ninguna explicación convincente"