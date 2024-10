Enfants Terribles incluye en su programación 16 películas

LEER MÁS Programación Enfants Terribles

El programa Enfants Terribles se ha convertido en una actividad imprescindible para gran parte de la comunidad educativa asturiana, como lo demuestran los más de 250.000 alumnos/as y docentes que han asistido a las proyecciones y actividades de la sección desde sus inicios. En 2023 se superaron en un 12% los datos de público de Enfants Terribles de la 60 edición. Otra muestra del potencial del Festival entre el público joven es que de los 16 bonos de entradas para jóvenes vendidos en 2019 se ha crecido hasta alcanzar los 212 en 2023.

Dos de los títulos de Enfants Terribles que se estrenarán en España durante el Festival, también formarán parte de la Sección Oficial Albar. Se trata de When the Light Breaks, de Rúnar Rúnarsson, y de L’Histoire de Souleymane (The Story of Souleymane), de Boris Lojkine; ambos tuvieron su premiere mundial en la Sección Un Certain Regard del Festival de Cannes.

Contenida en dramatismo y con una sensibilidad excepcional, la última película del islandés Rúnar Rúnarsson, When the Light Breaks (Islandia, Países Bajos, Croacia, Francia), enfrenta a un grupo de jóvenes al inesperado duelo por la muerte de un amigo que era también el novio de dos de ellas.

L’Histoire de Souleymane (The Story of Souleymane) (Francia), del director francés Boris Lojkine, sigue a un joven guineano que trabaja ilegalmente como repartidor en París mientras prepara una entrevista para solicitar asilo político. Con ecos al cine de los aclamados hermanos Dardenne, el filme, tan duro como veraz, destaca por un guión vertiginoso y la impecable interpretación de su protagonista, que le valió el Premio al Mejor Actor en Cannes, donde el filme también obtuvo el Premio del Jurado Un Certain Regard.

Por su parte, Veit Helmer, autor de filmes como Góndola, Tuvalu o The Bra, protagonizada por Paz Vega y Denis Lavant, estrenará en España durante el FICX, Akiko: The Flying Monkey (Alemania). Una fábula animalista que pasó por el Festival de Locarno que sigue el periplo de un mono que logra escaparse del zoo para encontrar a su familia con la ayuda de otros animales.

Con grandes dosis de humor y una estética que por momentos recuerda a Wes Anderson, el último largometraje de la directora holandesa Margien Rogaar, Jippie No More! (Países Bajos), cuyo estreno estatal también acogerá el FICX, acompaña a un joven con síndrome de Down que se reúne con su familia en la casa de su abuelo para preparar la boda de su hermana. El largometraje obtuvo el Premio del Jurado Joven y el Premio del público a la Mejor Película Infantil Nacional en el Festival Cinekid.

Una de las sagas más reconocidas de la nueva animación europea, la adaptación de los libros infantiles del escritor e ilustrador belga Gabrielle Vincent, Ernest & Célestine, estrena mundialmente nueva entrega en el FICX. En esta ocasión, es Aurélie Raphaël quien asume la dirección de la secuela firmando así su primer largometraje. Con Ernest & Célestine, cuentos de primavera (Francia), el oso y la ratoncita más entrañables de la animación, vuelven a encandilarnos con su hermosa amistad. En su afán de tender puentes de colaboración con otros certámenes en lugar de fomentar la competitividad, el FICX comparte este estreno con Mi Primer Festival, destinado a niños y niñas de 2 a 12 años y que se celebra en Barcelona.

Como parte de esta colaboración con Mi Primer Festival, el FICX presenta asimismo el segundo largometraje de la cineasta Kristina Dufková, Living Large (República Checa), una lograda animación stop-motion que obtuvo el Premio especial del Jurado en el Festival de Annecy y que también fue seleccionada en el Festival de Karlovy Vary. Con esta película sobre un carismático adolescente que sufre obesidad, la directora se acerca con sutileza a temas delicados como la salud mental, la separación de unos progenitores o el acoso escolar.

Por su parte, la pareja de cineastas Tania Vincent & Ricard Cussó codirige The Sloth Lane (Australia). En esta inventiva película de animación 3D australiana, que también se estrenó en el Festival de Annecy, una familia de osos perezosos que regenta un restaurante desde hace varias generaciones lo pierde todo por culpa de un tornado y se ve obligada a emigrar al país vecino para tratar de empezar una nueva vida. Grandes asuntos como la migración, el trabajo o los vínculos familiares, subyacen en esta aventura de excéntricos personajes no exenta de diversión.

Como es habitual, el FICX acoge en su programación varias óperas primas. Es el caso de Last Swim (Reino Unido), con la que el director inglés de ascendencia indio-iraní Sasha Nathwani ganó el Oso de Cristal a la Mejor Película de la Sección Generation 14plus en la Berlinale. Se trata de un filme de aceptación y tránsito hacia la madurez, en el que una joven comparte un soleado día de verano londinense con sus amigos al tiempo que guarda un angustioso secreto.

Lea Becker, directora de series como Kitz, también debuta en el largometraje, y lo hace con Skategirls – Get Up (Alemania), una luminosa película sobre cuatro amigas que entrenan durante el verano para presentarse a un concurso de skate femenino. En ella, la unión entre mujeres y la representación LGTBI adquieren gran relevancia.

The Mountain (Nueva Zelanda) es el debut de Rachel House, directora de teatro y actriz maorí habitual en las películas del director Taika Waititi, quien firma en esta ocasión como productor ejecutivo. Con humor y sensibilidad, la película acompaña a una niña enferma de cáncer que se escapa del hospital con la misión de escalar la montaña Taranaki. The Mountain podrá verse en las pantallas del FICX tras su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

L'edat imminent (España), de Col·lectiu Vigília, es la primera película de este colectivo de cineastas provenientes del Grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra. Tras obtener varios reconocimientos en su fase de desarrollo como proyecto, entre ellos el Premio WIP España del Festival de Málaga, L'edat imminent tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Giffoni (Italia), con el que el FICX colabora desde 2003 promoviendo el intercambio de jóvenes para que formen parte del Jurado Joven en ambos certámenes. El largometraje, dirigido por Clara Serrano & Gerard Simó, explora la relación entre un joven y su abuela por la que fue criado y a la que ahora él deberá cuidar; y lo hace desde un lugar cercano que los cineastas revelan con la naturalidad de lo vivido, de lo propio. La película formará parte también de la sección FICX Premiere, que estrenará a nivel estatal algunas de las películas más destacadas del año en el ámbito del cine de autor internacional.

Premio del Público en la Semana Internacional de la Crítica de Venecia, la ópera prima del director franco-británico Jethro Massey, Paul & Paulette Take a Bath (Reino Unido) llega a Enfants Terribles para ofrecer al público adolescente del Festival una comedia negra y poco complaciente desarrollada en París, en parte romántica y en parte histórica, donde un estadounidense ingenuo y una francesa de humor cambiante, entablan una extraña relación.

El 62 FICX contará también con el estreno estatal de Bis Repetita (Latin For All) (Francia), otro debut y una divertida comedia en la que su directora, Émilie Noblet, acompaña a una desmotivada docente de latín que viajará con su alumnado a Italia para representar a su instituto en una competición internacional, que intentarán ganar con métodos más que cuestionables.

Por su parte, Ce n’est qu’un au revoir (So Long) (Francia), el ya anunciado largometraje del reconocido director Guillaume Brac, que también se estrenará en España en FICX Premiere, estará también presente en Enfants Terribles tras su paso por Cannes. En esta ocasión, el cineasta francés nos ofrece un delicado retrato de un grupo de jóvenes que vive en un internado y enfrenta un incierto futuro donde todo lo que conocen hasta ahora, incluida su amistad, se tiñe con la melancolía de una despedida.

Después del gran reconocimiento obtenido con La vida de calabacín, el director suizo Claude Barras presenta Salvajes (Suiza, Francia, Bélgica), una esperanzadora fábula ecologista en animación stop-motion que revela las terribles consecuencias de la deforestación. Una niña que vive junto a la selva tropical en Borneo, acoge a una cría de orangután después de que la empresa que está devastando la jungla haya dejado huérfano al animal. La película, que tendrá su premiere española en el Festival de Sitges, llega a las secciones Enfants Terribles y Esbilla del FICX, tras estrenarse como proyección especial en Cannes y competir en la Sección Oficial del Festival de Cine de Animación de Annecy.

Enfants Terribles acoge asimismo, fuera de competición, el estreno del tercer cortometraje de Patricia de Luna. Las piedras de Luna (España) aborda la problemática de la conciliación familiar y laboral acercándose a la relación de una niña de seis años con su madre, una auxiliar de vuelo que trae de cada uno de sus viajes una piedra que hará viajar también a su hija a través de la imaginación.