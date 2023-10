Emulsa necesita un plan de viabilidad

Desde 2021 Emulsa ha acumulado pérdidas cercanas a los 6 millones de euros hasta llegar a una situación económica muy delicada. La alcaldesa explica que actualmente no hay fondos propios, las reservas están a cero, y será necesario adoptar medidas para corregir el problema. Promete gestión y contención del gasto y pide tranquilidad. Moriyón asegura que harán lo que tengan que hacer para salvar a la empresa municipal de limpieza.

La alcaldesa señala al Psoe como único culpable y responsable, aunque mete en el saco a IU y Podemos porque no lograron sacar adelante unas ordenanzas fiscales que permitiese aumentar los ingresos. Moriyón, asume que la pandemia obligó a contratar más personal y dar ayudas por la situación sanitaria, que se financió con fondos propios…Sin embargo, critica que no se adoptase ninguna medida y se siguiese como si no pasase nada hasta agotar los recursos…La gestión ha sido pésima, sentencia la alcaldesa.

Coincide con esta lectura el sindicato Comisiones Obreras. El delegado sindical en Emulsa y miembro del consejo de administración, Antonio Rodríguez, ha asegurado en Onda Cero que el anterior gerente, el posteriormente cesado Alfonso Baragaño, advirtió del problema en noviembre de 2022 pero el presidente, el socialista Olmo Ron, hizo oídos sordos. Confía en que el plan de viabilidad anunciado no repercuta en la plantilla y advierte que más de un año sin inversiones se notará en el servicio. Lamenta que la imagen de Emulsa lleva tiempo siendo atacada.