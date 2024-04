Diego: "Me gustaría jugar un play-off contra el Oviedo, ¿por qué no?"

Diego Sánchez, en ASTURIAS EN LA ONDA:

: "Más que nervios hay ilusión, hemos llegado bien, estamos en una buena racha y vamos a por los tres puntos a Elche. Del ascenso con Preciado no me acuerdo, del logrado con el Pitu sí. Ví el partido en casa y salimos a pegar voces por la ventana; alguna lagrimilla se escapó. Hace dos años no me lo imaginaba, pero está ahí y sería una locura entrar en la Historia del club. ¿Un play-off contra el Oviedo? ¿Por qué no? No me importaría, yo hasta tengo ganas, me gustaría. Lo tomaríamos con muchas ganas y la afición también, aunque algún corazón no aguante"

SU DÍA A DÍA: "Vivo en Gijón desde septiembre; al principio un poco raro estar sólo, pero ahora muy cómodo. Acepto muy bien los consejos de mi gente, ellos llevan conmigo toda la vida y miran más por mí. Avilés es más del Sporting, como toda Asturias. Tengo algún amigo oviedista y nos reímos mucho. Llegué con 8 años al fútbol sala, era delantero y metía muchos goles"

POSICIÓN: "Ramírez fue introduciendo poco a poco en los entrenamientos mi posición de central. Soy un tipo sencillo y natural, que trabaja en el día a día"

FAMILIA: "Mi padre jugó en el filial, después en el Marino. Él tenía el temor de que me pasara lo mismo, de fútbol sabe: cuando no juego me dice que esté tranquilo y que siga trabajando, y cuando juego que no se me suba a la cabeza. Mi debilidad es mi hermano pequeño, siempre que puedo voy a verle jugar con Los Campos"

TITULARIDAD: "No jugando aprendí bastante también, porque además con gente de tanta experiencia al lado sirve para que todos aprendamos algo de los demás. Son centrales de muchísima experiencia, y que han estado en mil batallas"

