Cerrado el nuevo pacto de concertación

La concejala de economía y vicealcaldesa, Ángela Pumariega, cree que será un buen pacto para Gijón. A falta de cerrar algunos flecos, se firmará el día 18 de este mes, explica.

Se trata de un documentos "abierto y vivo" capaz de adaptarse a los cambios que sean necesarios. Por el momento no hay un presupuesto cerrado, pero será inferior a acuerdos anteriores. El secretario general de comisiones obreras, Víctor Roza, ha explicado en Onda Cero que no incluirá nada que no sea de la concertación. Pactos previos estaban un poco inflados, cuenta.

El Gijón futuro está pensado para todo el mandato. A diferencia de los dos pactos anteriores (Gijón Reinicia y Gijón Transforma) tiene un marco temporal de 4 años. Durante la pandemia fueron de 2. Naval Gijón, el Parque científico tecnológico o La Camocha son algunos de los polos de generación de actividad más destacados.

Para CCOO el PP ha demostrado tener ganas de llegar a un acuerdo. Destaca especialmente los mecanismos de seguimiento que se han introducido. Habrá una reunión mensual y "siempre que una de las partes tenga dudas".