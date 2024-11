Carmen Moriyón sobre el Rey Pelayo

¿Por qué tardasteis tanto en poneros de acuerdo?. Es la primera pregunta de Deva, Tomás y Ainhoa. Tienen 11 años. Van a sexto de primaria en el Rey Pelayo. Aunque desde enero de 2023 no pueden acudir a su cole y están repartidos entre El Llano y La Escuelona. Y quieren volver. Tras muchas idas y venidas, el compromiso es regresar en enero de 2025. Para conseguirlo ha hecho falta cambiar el proyecto de reforma que estaba previsto. La alcaldesa les ha explicado que fueron decisiones muy complicadas y llegar a este punto no es algo que se consigue de un día para otro. Fueron los deseos de toda la comunidad educativa de volver cuanto antes los que inclinaron la balanza.

Carmen Moriyón promete que el Colegio Rey Pelayo será un colegio seguro cuando vuelvan. No será "nuevo", como estaba previsto con el proyecto que ha sido desechado pese a contar con financiación europea, pero estará en perfecto estado. Arreglarán "todo lo que está roto". Eso implica solucionar muchos de los problemas "que no se ven" y modernizar lo que había. Hacerlo más accesible. Pero no habrá cubiertas vegetales por ejemplo. Los representantes de los alumnos en esta entrevista aseguran que les da igual. Solo quieren volver. Y le piden una y otra vez a la alcaldesa que les prometa que será pronto "seguro, segurísimo". Salvo que los técnicos digan otra cosa, añade Carmen, así será. En enero. Desde alcaldía insisten en que el cole nuevo que estaba planificado "era imposible hacerlo con los alumnos dentro". Con el cambio sí. Y es prioritario cumplir con el Rey Pelayo y que deje de perder alumnos.

Los pelayinos curiosos se preocupan además por el resto de colegios. La regidora afirma que siempre se están revisando las infraestructuras educativas.