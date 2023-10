Carmen Moriyón no se olvida del soterramiento del muro

La alcaldesa recuerda que es un compromiso alcanzado con el PP el realizar un estudio que determine la viabilidad del soterramiento. Sería el estudio "oficial".

Carmen Moriyón reconoce que no ha hablado ni pactado con la oposición ninguno de los proyectos puestos en marcha en estos cien días. No tiene "nada que pactar" con quienes gestionaron tan mal, dice, el Ayuntamiento. Pone de ejemplo Emtusa, donde se priorizaron las pegatinas en lugar de la viabilidad de la empresa municipal, algo que Psoe e IU fiaron a los fondos europeos que no se consiguieron. También se muestra molesta con los discursos que hace la oposición en la que se le critica constantemente de mentir. Moriyón afirma que las empresas municipales se defiende "con buena gestión".

En lo que sí se buscarán consensos es en "los grandes proyectos de ciudad". Hace referencia a dos. El solarón (que cree posible mantener como parque y cree que el Gobierno Central tiene una buena oportunidad de compensarnos por tantos atrasos) y Naval Gijón (donde deja claro que no se plantean pagar a la Autoridad Portuaria por sus terrenos porque el Ayuntamiento "no es una inmobiliaria" pero confía en una solución viable).

Hablamos también de la subida de tarifas en Emulsa, que podría concretarse mañana. Reconoce que su objetivo es congelar o bajar impuestos, pero asegura que se encontraron las arcas municipales mucho peor de lo esperado. Pone un ejemplo. El gasto en personal del consistorio es "6 millones de euros más de los que el Psoe ponía en el papel".

Respecto al turismo, Moriyón se muestra reacia a la implantación de una tasa turística. Al menos como primera medida. Apuesta por la gestión y una vez pensado cómo se quieren hacer las cosas valorar la tasa. No antes.

La alcaldesa asegura que estos cien días se le han pasado rapidísimo y se muestra contenta por el "trabajo en equipo" realizado. Los concejales, dice, están muy centrados en su trabajo.