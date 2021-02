Alejandro Menéndez: "Para mí el Sporting es algo más que un equipo de fútbol"

En 'Más de Uno Gijón' hemos hablado con Alejandro Menéndez, entrenador del Albacete, próximo rival del Sporting. Éstas son algunas de sus declaraciones sobre diferentes cuestiones que le planteamos:

REACCIÓN DEL ALBACETE: "Estamos en planta, con muy buenas sensaciones pese a llevar ahora dos derrotas consecutivas ante equipos llamados a ascender. Ante el Mallorca no sumamos, pero ganmos mucho para el grupo a efectos competitivos. En Leganés dimos muchas opciones al rival, pero en el segundo tiempo volvimos a ser nosotros mismos. La reacción que ha tenido el equipo no es casualidad"

VESTUARIO: "Me encontré un equipo mentalmente muy desmotivado, pero se ha activado y ha mostrado actitud y deseos de querer salir de ahí. Esos son los cimientos para crecer y seguir vivos"

SPORTING: "Soy sportinguista desde niño, crecí en su cantera, entrené al juvenil y fuimos Campeones de España. El corazón está ahí, para mí el Sporting es algo más que un equipo de fútbol"

GALLEGO: "No nos conocemos, nunca nos hemos enfrentado. Nos presentaremos el sábado, somos dos perfiles de entrenador muy parecidos. Venimos de abajo, de trabajar mucho, de hacer crecer a los jugadores, tenemos el mismo sello... Gallego lo está haciendo muy bien, estoy seguro de que el Sporting acabará en play-off"

TEMOR: "Mariño salva muchos puntos, pero yo eliminaría (si pudiera) de la alineación del Sporting a Djurdjevic o a Manu, que en cualquier momento te decide un partido"

OPORTUNIDAD: "Es cierto que necesitaba una oportunidad así para trabajar en España. Hay muchas situaciones que uno no puede manejar. Con un poco más de suerte sería más fácil tener continuidad en los banquillos"

ENTRENAR AL SPORTING: "No he perdido la esperanza de hacerlo algún día, es algo que está siempre ahí. No sólo por el corazón, sino por mi perfil que creo que se adapta a la filosofía del club. Hay un entorno de aficionados, de gente de fútbol que siempre me ha dicho que yo me adaptaría muy bien. De todos modos uno no puede esperar a que llegue o no llegue; si finalmente llegara algún día sería una felicidad grande y si no se quedará ahí"

ESCUCHA LA ENTREVISTA ÍNTEGRA CON ALEJANDRO MENÉNDEZ EN 'Más de Uno Gijón'