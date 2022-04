¿Una alegría?... ni queriendo

No hay manera. El Sporting parece empeñado en decepcionar semana tras semana a sus aficionados, que ya sólo pueden celebrar que la derrota llegue sin demasiada vergüenza asociada. Tras el derbi, con mala imagen deportiva y esperpéntica al finalizar, los futbolistas de Martí se conjuraron para lavar su honor en Almería y al menos puntuar, pero ni queriendo es capaz de ello. Saltó al estadio de los Juegos del Mediterráneo a empatar, y tras el sometimiento local y 19 disparos acabó hincando la rodilla en el minuto 91, para cosechar una nueva derrota. En ataque el equipo asturiano ni existió, limitado a una acción de Djurdjevic con remate final propio de un jugador alevín y gol en fuera de juego del montenegrino que el VAR corroboró. No hubo más.

El Sporting se mostró más sólido en defensa, y ya. Martí empeora los números de Gallego (una victoria en 9 partidos; 7 puntos sumados de 27 en juego) y el equipo no ha mejorado absolutamente en nada desde su llegada: sigue en el cargo porque los de abajo no reaccionan y el colchón sobre el descenso es de 7 puntos; también porque en Mareo ya no saben ni qué camino tomar. Para esta temporada ya da igual porque el Sporting se salvará, pero la próxima puede ser una debacle absoluta si no se inicia DESDE YA una profunda reestructuración a todos los niveles y sin que tiemble el pulso de esos que mandan y que ni se plantean vender. Tampoco hacerse a un lado y dejar la gestión a gente de fútbol; éste es el Sporting actual, con una afición hastiada que ya ni siquiera tiene ganas de protestar. Veremos si de ir al estadio, o regresa 'el solar'

Son 20 puntos sumados de 81 posibles, 4 victorias en los últimos 27 partidos, y siete puntos de distancia respecto al 13º, que es hasta la fecha la peor clasificación histórica del Sporting...todo ello EN SEGUNDA DIVISIÓN. Cuando acabe la temporada el Sporting será peor que 36 o 37 equipos de España, algo nunca visto. La mediocridad sólo la superarán sacando al club del fútbol profesional, y van camino de ello. El Sporting se muere, el médico no sabe qué hacer, la familia ya ni le llora y nadie busca una solución. Es cuestión de tiempo (y poco) que dé con sus huesos en la morgue.

Aitor García será baja por sanción para recibir al Ibiza el próximo domingo. Hoy la plantilla regresa de Almería y mañana volverá a los entrenamientos en Mareo con el mismo soniquete, el mismo bucle en el vestuario: gran semana de trabajo, convencidos de la victoria...y ¡zas!, otro trastazo.

