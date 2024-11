20 años buscando un mundo más justo

LEER MÁS Web EAPN Asturias

Algo se avanza, nos cuentan. Y todo pese a que su último informe AROPE advierte de una preocupante situación. Uno de cada cuatro asturianos está en riesgo de pobreza o exclusión social y la desigualdad no tiene visos de acabar. Cualquiera estamos expuestos a que nuestra vida cambie y nos veamos en problemas y no veamos cubiertas nuestras necesidades básicas. Hoy en día ni tener un trabajo te garantiza la tranquilidad. Y no siempre somos conscientes de ello. Pero no verlo no quiere decir que no existan. Es más, estamos ante una realidad muy invisibilizada.

Sobre todo en la propia red, que ha evolucionado de forma importante en estas dos décadas de funcionamiento. Cuando nacieron eran pocos, hoy más de 50 entidades que, entre todas, atienden a más de 61.600 asturianos que gracias a su apoyo pueden mejorar su calidad de vida. Pero sería importante tener más apoyo. De la sociedad, colaborando con las entidades, participando y apoyando sus acciones. Echando un vistazo a lo que todas esas entidades hacen, bajo el objetivo común de mejorar la vida de la gente, seguro que encuentras una que te motive. Además, necesitan más apoyo de las administraciones que muchas veces no llegan a asumir que toda política es social ni a entender el problema en su conjunto porque los ciclos políticos son cortos. Asturias, añaden, necesita una ley que regule y reconozca al Tercer Sector.

En este ESPACIO RESERVADO para celebrar los 20 años de EAPN han participado Elena Rúa, presidenta de EAPN-AS y miembro de Ayuda en Acción; Lorenzo Pañeda, miembro de la Junta Directiva de la red en representación de ADEIPA; Rebeca Rodríguez miembro de la Junta Directiva de EAPN-AS en representación de Factoría F5 e Iris Martínez, de EMAÚS Asturias, entidad miembro de EAPN-AS. Son personas que no pierden la ilusión y el optimismo. Les gusta lo que hacen y, sobre todo, creen en lo que hacen. Una sociedad desarrollada no puede dejar a nadie atrás.

El 10 de diciembre celebrarán en Gijón su 20 Aniversario. Será una cita pensada para que todas las entidades y voluntarios recuerden la importancia que tienen. También servirá para renovar sus objetivos de conseguir una Asturias más inclusiva.