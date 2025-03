"Estamos haciendo barbaridades", afirma el ingeniero especialista en ferrocarril Iñaki Barrón

Hace falta un plan

En Onda Cero hemos hablado sobre Asturias y los trenes de largo recorrido con uno de los principales especialistas del país, el profesor y consultor ferroviario Iñaki Barrón, actualmente presidente de la Comisión de Accidentes Ferroviarios y con 40 años de trayectoria en Renfe y Adif.

Antes de ofrecer una conferencia en la demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos en Oviedo, le preguntábamos su criterio sobre si conviene invertir en ancho internacional en el tramo Lena-Gijón. Barrón cree que la mejora de tráfico prevalece sobre el impacto económico o ambiental. "Impacto ambiental no creo que tenga. Puede tenerlo en los tráficos si se cambia el ancho de vía. Y no tanto económico, que también, porque en la infraestructura siempre hay que invertir". Pero a lo que Barrón da más importancia es que toda lo que se haga con esta línea debería quedar "enmarcado en un plan nacional de ancho de vía". Recuerda que desde que se decidió en 1987 el tipo de ancho para la línea Madrid-Sevilla en estándar europeo "nunca ha habido un kilómetros menos de línea de ancho estándar europeo". Estamos haciendo "barbaridades", afirma el ingeniero porque "no se puede generalizar el triple carril, las líneas de doble ancho, como se está haciendo porque malo para la economía, la funcionalidad del sistema o el mantenimiento e incluso la seguridad. No quiero decir que no sea seguro pero compromete y hacer gastar más dinero en seguridad". En definitiva, "hay falta un plan y cambiar ancho de vía de muchas líneas pero con sentido común y sabiendo qué queremos hacer", concluye Barrón.

Corredor Atlántico

Sobre el Corredor Atlántico, que engloba infraestructuras de comunicación de todo tipo además de plataformas logísticas, Barrón cree que es una oportunidad de financiación europea para conformar una red conectividad de alcance continental. "Es una fórmula peninsular para construir una red europea homogénea con capacidad para encaminar cualquier tipo de tráfico". En ese sentido, hay que aprovechar los fondos que permiten esta fórmula de financiación, "pero hay que hacer más cosas como un buen plan de infraestructuras ferroviarias que derive de un buen plan de servicios ferroviarios y, a su vez, de un buen plan de transporte en la península ibérica".

La conferencia en el Colegio de Ingenieros era para hablar de la rampa de Pajares cuya continuidad considera más que conveniente: "hay que seguir utilizándola porque ahora hay tres vías". El especialista señala que serviría como alternativa en caso de incidencia, para otros tráfico o para fines turísticos. "Hay que mantenerla", concluye.