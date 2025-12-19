La elevada fiscalidad centra las críticas de la derecha al presupuesto del Principado

El proyecto de presupuestos del gobierno de Adrián Barbón para 2026 pasa de pantalla tras la esperada derrota de las tres enmiendas de totalidad presentadas por las derechas en la Junta General.

La portavoz de Vox Carolina López advierte de que los socialistas sólo saben "cronificar" los problemas de Asturias con una elevada fiscalidad que luego no se traduce en mejores servicios. Llegar a casi 7.000 millones, cantidad nunca vista, no significa un mejor gobierno, según la portavoz de Vox: "como si aumentar las cifras fuese signo de buen gobierno, recaudar más para malgastar". López incidió en cuestiones como las políticas de protección de la mujer. Sostiene que la mayor parte del dinero va a cargos o la Cruz Roja. A la vista de los sucesos de los últimos días en el PSOE y Moncloa, no se cree el compromiso de igualdad de género de los socialistas. "Cómo no van a pensar que todos los hombres son malos si están rodeadas de puteros. Sólo 40 céntimos de cada 10 euros van a ayudar a las verdaderas víctimas"

El diputado de Foro Adrián Pumares centraba la crítica en cuestiones como la vivienda donde echa de menos más cooperación con los empresarios y aumentar la oferta también para propiedad, no sólo priorizar alquiler. "Hay que apostar también porque aquellos que no pueden acceder a vivienda libre y tampoco a una vivienda de protección, se le facilite esa vivienda en propiedad, no sólo priorizar alquiler". Y llama la atención sobre la matrícula gratuita para toda la Universidad de Oviedo en Grado y Máster. Hay becas para familias con un hijo que ingresen menos de 34.000 y con dos hijos de 44.000. Pumares concluye que la gratuidad al final será útil a familias con rentas por encima de esos umbrales, algo injusto. "Es ineficiente, regresivo e injusto porque no resuelve los problemas de la Universidad de Oviedo y beneficia a quien no lo necesita".

El popular Álvaro Queipo habla de burbuja de unas cuentas infladas por los impuestos apoyados en una elevada inflación que el Gobierno no quiere tener en cuenta. Queipo ve que el PSOE se ha visto arrastrado por el socio de gobierno y la diputada Covadonga Tomé, que acuerda y apoya por tercera vez presupuestos de Barbón. "Me imagino al señor Barbón para que la partida fuese mayor que el año pasado; imagino a Zapico preguntado qué hay de lo suyo, le felicito por el aumento del 20% para su Consejería; y me imagino las llamadas de la señora Tomé viendo qué podía pedir sin pasarse". Queipo llama la atención sobre la falta de novedades del impuesto de la Renta en el presupuesto porque se llevó a una ley separada hace unas semanas. Según el popular, ni el consejero de Hacienda está de acuerdo totalmente con el proyecto presupuestario: "lo digo con claridad, el peor de todos los presupuestos presentados. De hecho, estoy seguro de que este presupuesto no le gusta ni siquiera a usted".

El consejero de Hacienda Guillermo Peláez reprocha a la derecha en general y al PP en particular que defiendan una bajada general del IRPF para beneficiar a contribuyentes de elevados ingresos. "Se lo expliqué en privado y si quiere le doy una clase de refuerzo, que no se suben los impuestos a las clases medias". Peláez insiste en que bajar impuestos lleva a recortar en servicios y aunque el PP haya dicho que sanidad, social o educación son sagrados, el consejero le recuerda la experiencia de gobiernos populares, algunos coaligados con Vox en otras autonomías. "Supone externalizar los cribados de cáncer, gestión público privada como en Madrid, o decía que se subía en 200 millones el coste de los entes públicos. ¿Sabe a qué me suena eso? A la excusa que se dio en Valencia para eliminar la agencia de emergencias".

El caso es que el proyecto será debatido y aprobado por la mayoría de izquierda de la Junta, 23 diputados frente a 22, el 29 de diciembre.