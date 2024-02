El director de Santa Bárbara Sistemas niega que se estén incumpliendo plazos de entrega de los vehículos 8x8

El director general de Santa Bárbara Sistemas, Juan Antonio Escriña, ha manifestado este martes que no hay ninguna discrepancia con el Ministerio de Defensa en cuanto a la cuestión de los plazos de entrega de los vehículos blindados 8x8, tal y como había apuntado la ministra, Margarita Robles: "Contractualmente no estamos en ninguna falta. Las primeras entregas de vehículos 8x8 dragón contempladas en el contrato firmado en 2020 son a finales de este año, 92 unidades, lo cual no se puede hablar de retrasos cuando todavía no se ha llegado al hito".

Ha insistido en que contractualmente "no están en falta" y ha asegurado que "por supuesto se van a cumplir los plazos de entrega porque esa es su obligación".

Escriña se manifestaba así durante su comparecencia ante los medios tras la firma de un convenio con la Cámara de Comercio de Oviedo, con el objetivo de fomentar e incrementar la actividad económica e industrial del Principado de Asturias a través de la Fábrica de Trubia. El convenio fomentará la definición y ejecución de acciones conjuntas por parte de las dos instituciones como la ampliación de la actividad económica a través del fomento de la cadena de suministro, acciones formativas, y actividades tendentes a cumplir los objetivos de desarrollo sostenido incluidos en la agenda 2030.

Otra tercera vía que establece la firma de este acuerdo es que Santa Bárbara ingresa como miembro del Club Cámara que permitirá contribuir a poner en valor las capacidades industriales y económicas del Principado y fomentar también la relación entre las distintas empresas.

"GENERAR EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA", EL RETO DE ASTURIAS

Por parte de la Cámara de Comercio, su presidente, Carlos Paniceres, se muestra contento de haber reunido al comité ejecutivo de la cámara, por primera vez, en Santa Bárbara. Además, valora positivamente lo que define como un convenio "de largo recorrido" y destaca lo que supone Santa Bárbara para Oviedo y Asturias, resaltando la generación de casi 1.000 empleos: "No habíamos conseguido dar el paso, hasta ahora, así que estamos muy contentos de ayudar, de colaborar y de buscar sinergias con Santa Bárbara en ese reto que tiene Asturias de generar empleo y actividad económica".

ASTURIAS, "UN POLO FUNDAMENTAL"

Paniceres destaca además la voluntad política de España de aumentar los presupuestos en materia de defensa. Un crecimiento "en inversión, que no gasto", en defensa en toda Europa, del que habla Escriña: "España está haciendo muy bien sus deberes. Hay un plan de incremento del presupuesto de defensa para llegar a el 2% del PIB en 2029, con un plan de modernización de nuestras fuerzas armadas y equipamiento. Todo eso recurre en todos los que diseñamos y fabricamos capacidades militares en función de lo que nos demandan". En su pretensión de seguir creciendo en número de proyectos y sostenimiento de los equipamientos del ejército, el director ejecutivo de Santa Bárbara Sistemas, sitúa a Asturias como "un polo fundamental".

PROYECTOS A FUTURO

Sobre los proyectos en marcha, Escriña destaca el dragón, el castor y el AJAX, "un proyecto para el ministerio de defensa de Reino Unido, con el que llevan desde 2014, y que es el mayor programa de vehículos de combate que hay ahora mismo". De cara al futuro, "se está hablando del vehículo de apoyo a cadena, del sostenimiento, de modernización de la flota de leopardos, del futuro vehículo de artillería autopropulsada. Tenemos que hacer que no falte trabajo, cumpliendo con nuestras obligaciones!, apostilla.