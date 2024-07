Dimite el teniente de alcalde de Vox en el Ayuntamiento, Luis López, por "motivos personales y laborales"

El teniente de alcalde y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Tineo, Luis López, ha presentado este martes el escrito de cese como concejal. Su marcha es debida a motivos personales y laborales. Será sustituido por Sergio Martínez como teniente de alcalde y Esther López Fernández, número 3 en la lista en las elecciones municipales, entrará como concejal.

Luis López explica que su dimisión es debida a motivos personales ya que "me he sometido recientemente a una operación", y también "por razones familiares y laborales. La vida de un gobierno de coalición exige estar siempre al detalle en cada acción municipal. Al mismo tiempo, cuestiones familiares me exigieron pasar mucho tiempo en Oviedo. El desgaste personal ha sido terrible y como colofón en los últimos meses he tenido que someterme a una operación. En fin, no seré capaz de seguir a este ritmo y dedicar a Tineo la atención y la fuerza que se merece".

"Ha sido un honor para mí -continúa- trabajar para los tinetenses. Agradezco la labor que desempeña el personal de la agencia de desarrollo con quienes he estado trabajando mano a mano este año".

En cualquier caso, matiza que sigue en Vox "como un afiliado más y seguiré ayudando en todo lo que sea necesario porque Tineo, donde conocí a mi mujer, donde formé mi familia y donde pasé los mejores años, siempre estará en mi corazón y por ello porque creo y quiero a Tineo, pero tengo que ser honesto conmigo mismo y también con los tinetenses". "Queda mucho trabajo por hacer, comenzando por empezar a negociar los presupuestos del año que viene", comenta López.

Haciendo un balance del año en el gobierno, Luis López ha comentado que se va "especialmente orgulloso de haber logrado el 100% de ocupación de las naves nido, algo que nunca antes se había logrado, y también de haber iniciado hace un par de meses la construcción de otras ocho naves que hemos impulsado desde Vox. También quiero resaltar que hemos podido conseguir 1,2 millones de euros del plan de sostenibilidad para obras en sendas, rutas y desbroces, entre otros, que de no haber sido por la gestión de Vox se hubieran perdido para Tineo".

Ahora bien, también a querido matizar que "hay otras muchas cosas que se han quedado en el tintero", y "entre las espinas clavadas" están las fiestas de San Roque que tendrán lugar a mediados de agosto: "Para mí es una desilusión total haber participado en las mejores fiestas de la historia en la época en la que fui presidente de la Comisión de Festejos y que ahora estemos ante las peores por la cerrazón del PP a atender nuestras peticiones", concluye Luis López.