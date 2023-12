"Por dañar al Gobierno de Asturias dañan al conjunto del pueblo asturiano", afirma Barbón sobre PP y Vox

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha afirmado sobre las enmiendas a la totalidad de PP y Vox al proyecto de presupuestos autonómicos que estas dos formaciones "por intentar dañar al Gobierno de Asturias, lo que han intentado dañar es al conjunto del pueblo asturiano".

En declaraciones a los medios tras el Consejo de Gobierno, Barbón se ha posicionado sobre el pleno de este viernes, donde la Junta General ha rechazado las enmiendas de totalidad presentadas por PP y Vox contra el proyecto de ley de presupuestos del Principado para el año 2024.

"ESTAMOS DE ENHORABUENA"

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo ha criticado la "alianza" entre PP y Vox para que Asturias fuera a la prórroga presupuestaria. "Simplemente por intentar dañar al gobierno de Asturias, lo que han intentado dañar es al conjunto del pueblo asturiano. Hoy estamos de enhorabuena porque ese bloqueo no ha tenido efecto gracias al voto democrático de la Junta General", ha afirmado Barbón.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

Por otro lado, tras que el Consejo de Gobierno haya probado una oferta de empleo público de 1.924 plazas, ha recordado las críticas de los 'populares' al aumento en gasto de personal contenido en los presupuestos. "El gasto de personal del Principado, en su inmensa mayoría, va destinado a personal sanitario, a profesores y a las personas que atienden a las personas mayores o están vinculadas con la extinción y prevención de incendios", ha recordado.

También ha sido crítico con la postura del PP de votar en contra en el Senado a los objetivos de déficit de las comunidades autónomas, que supondrían 29 millones de euros para Asturias. En ese sentido, ha indicado que los 'populares' están "poniendo la venda antes de la herida, porque van a votar en contra por órdenes de su presidente nacional y de su dirección nacional, como si fuera una sucursal".

SIGUE LA NEGOCIACIÓN

Por otro lado, Barbón ha señalado que van a seguir negociado con Foro Asturias los presupuestos y ha agradecido al diputado Adrián Pumares, que no haya caído "en el no por el no al que nos tiene acostumbrada la derecha". Además, ha agradecido también a la diputada de Podemos Asturies, Covadonga Tomé, su 'sí' a las cuentas