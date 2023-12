La consejera Espina pide un uso restringido de los móviles en ESO y Bachillerato para uso pedagógico

Uso limitado

La consejera de Educación, Lydia Espina, ha indicado que la postura que el Principado defenderá sobre el uso del móvil en los centros educativos será restringirlo en Primaria y limitarlo en Secundaria a una herramienta pedagógica supervisada por los profesores. Con todo, Espina ha querido dejar claro que en Primaria no existe el debate, ya que es "residual" y "anecdótico" el número de alumnos que tienen un móvil a esa edad, pero que, en todo caso, ven bien "restringir" su uso en el centro. Diferente es la situación a partir de Secundaria, donde, siempre tutorizados por los docentes y dependiendo de la autonomía del centro y de los maestros, el móvil puede tener un uso pedagógico en determinadas actividades. Espina, a preguntas de los periodistas este jueves en Oviedo, no ha querido hablar de prohibiciones, pero ha indicado que fuera de ahí "no debería utilizarse por los alumnos".

Esta es la idea que el Gobierno asturiano llevará a la reunión entre Ministerio y comunidades que se celebrará en enero, donde el Principado se ha mostrado abierto al diálogo y a escuchar los puntos de vista de otras regiones. "Lo importante es conseguir un consenso a nivel nacional", ha indicado Espina, que ha esperado que la reunión permita alcanzar una "herramienta jurídica" para conseguir que el uso del móvil sea sólo pedagógico. Así, el Principado coincide con la propuesta de la ministra Pilar Alegría, que consistiría en prohibir el uso en Primaria y permitir su uso en Secundaria siempre que sea tutorizado como una herramienta educativa más, al igual que pasa con ordenadores o tablets.

En ese sentido, Espina ha recordado que su Consejería ha abierto una nueva línea de formación mediática para educar en el uso de las redes sociales y en los móviles. Del mismo modo, ha recordado que en esta legislatura cuentan con una Dirección General de Infraestructuras y Tecnología Educativa.

ANPE pide claridad

El presidente del sindicato educativo ANPE Asturias, Gumersindo Rodríguez, ha dicho este jueves que el uso del teléfono móvil en los centros educativos ha de ser objeto de un marco normativo "estable y coordinado" para todos los centros educativos de Asturias.

Desde ANPE alertan de que en este asunto no puede pasarse "la patata caliente" de la regulación a los colegios e institutos como se ha hecho hasta la fecha.

Para Rodríguez, el uso del móvil en el aula sólo se justifica por razones meramente académicas, que deben estar motivadas en cada asignatura.

"Por otro lado, de nada sirve regular su uso en los centros educativos si no va acompañado de autorregulación y control parental", ha advertido.

Fuera de la justificación académica, en ANPE ven el móvil como un "elemento distractor que impide la concentración de los alumnos, pendientes de la mensajería en medio de clase".

"Capítulo aparte merece el uso punible penalmente del móvil, cada vez más frecuente, al hacer fotos o grabaciones que luego se comparten en redes sociales", han añadido desde el sindicato.