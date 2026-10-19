Cecilia Pérez deja la alcaldía de El Franco para ser delegada del gobierno

Cecilia Pérez, nueva delegada del gobierno en Asturias

La hasta ahora alcaldesa de El Franco y presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, FACC, Celicia Pérez, sustituirá a Adriana Lastra como Delagada del Gobierno en Asturias, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación. Pérez dejará su puesto como regidora para poder ser designada Delegada del Gobierno en Asturias tras el cese de Adriana Lastra que ha sido elegida como cabeza de lista al Congreso de los diputados por parte del PSOE asturiano en las elecciones del 29 de noviembre. El nombramiento de Pérez será efectivo este martes 20 de octubre, durante la reunión del Consejo de Ministros. Posteriormente, será publicado en el Boletín Oficial del Estado el cese de Adriana Lastra y la publicación del nuevo nombramiento.

Dos décadas de alcaldesa

La regidora pone fin a una larga trayectoria al frente del Ayuntamiento franquino, donde ha ejercido la Alcaldía durante cerca de dos décadas en distintas etapas.

El Pleno del Ayuntamiento de El Franco tomó conocimiento este lunes de la renuncia de Cecilia Pérez a la Alcaldía y a su acta de concejala, poniendo fin a una de las trayectorias políticas más prolongadas del occidente asturiano.

Antes de abandonar la Alcaldía, la regidora destacó iniciativas como el Centro Rural de Apoyo Diurno, la escuela de cero a tres años o el nuevo proyecto para ampliar la atención comunitaria a mayores en la zona de Arancedo. También reconoció que deja asuntos pendientes, aunque defendió que la prioridad de su gestión siempre fueron las personas, ha dicho en Onda Cero Luarca. Con la renuncia ya formalizada, también cesa en la Federación de Concejos de Asturias