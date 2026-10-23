Barbón: "gente que votó a otras fuerzas de izquierda esta vez votarán al PSOE"

El presidente del Principado Adrián Barbón asegura que las personas que votaron a otras fuerzas de izquierda esta vez elegirán las candidaturas socialistas. El jefe del ejecutivo autonómico ha estado en Más de Uno de Onda Cero entrevistado por Rafa Latorre con motivo de los premios Princesa de Asturias. Latorre le ha preguntado sobre la sensaciones de Barbón de cara a la campaña electoral del 29N

“En el entorno en el que yo me muevo hay gente de todo tipo y ve una movilización en la izquierda, el centro izquierda incluso en la gente moderada que no ve otra alternativa, que yo no he visto en años”. En ese sentido, el presidente añade que “la gente moderada, la que está harta, está diciendo que van a tener que votar y gente que votó a otras opciones de izquierda, dicen que esta vez van a votar la candidatura del Partido Socialista”. Por otro lado, “la gente de derecha ya estaba movilizada”, considera Barbón.

A la pregunta sobre si contará con Rodríguez Zapatero en la campaña autonómica, Barbón precisa que habrá que esperar a mayo pero en principio sólo cuenta con invitar al secretario general Pedro Sánchez, como en ocasiones anteriores.

El propio ha reflexionado sobre la visita del presidente de Argentina, Javier Milei. “Se están rompiendo los marcos, debería ser rechazado que se insulte al presidente de España pensemos como pensemos”.

Sobre los premios Princesa, Barbón destaca la “concentración de talento” que reúnen los premiados al tiempo que subrayó la asturianía de la princesa Leonor. También resaltó la emoción del premio del Pueblo Ejemplar en Llanes dado que la entidad reconocida es la Cofradía de Pescadores Santa Ana, representante de un sector con importantes problemas y desafíos.