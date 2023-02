Asturias en la Onda 06/02/2023

La ministra de Transportes Raquel Sánchez anuncia ceses por el problema del tamaño de los trenes para Feve en Asturias y puntualiza que no se fabricó ninguno por lo que no hay gasto público. El Gobierno regional, atento a cuándo llegarán los nuevos trenes. Mucho frío en un colegio de Cangas del Narcea porque no cabía el camión-cisterna que transportaba el gasoil. La portavoz de Ciudadanos en la Junta Susana Fernández espera que Ignacio Cuesta siga trabajando por Oviedo mientras ella lo deja porque no ve actitud constructiva en la política. El vicepresidente Cofiño niega falta de transparencia en la gestión de fondos europeos, en contra del aviso de la Sindicatura.