Un youtuber oscense triunfa con su versión laurentina de "Tití me preguntó"

Tras dos años sin fiestas, al youtuber oscense, Jorge Fuentes, conocido con "Fuenkio", le pueden las ganas de San Lorenzo y eso le ha animado a realizar una versión muy particular de "Tití me preguntó", uno de los temas del verano del rapero puertorriqueño Bad Bunny. En este caso la letra de Fuentes comienza diciendo: "Mi primo me preguntó si duermo muchas horas. Muchas horas. El 9 ninguna, el resto muy pocas, eh. Pero no importa. En San Lorenzo es lo que toca". La parodia del oscense continúa con más referencias laurentinas como el chupinazo, los danzantes, o ir de "blanco y green". Además, en el video Fuentes aparece en distintas localizaciones de la ciudad como, el Parque Miguel Servet, las Pajaritas, la Casita de Blancanieves, la plaza López Allué, la plaza de San Lorenzo o el bar Brasil.

En solo tres días, Fuentes ha conseguido más de 7.000 visualizaciones y asegura que ha recibido llamadas de muchos amigos de Huesca y de otras ciudades felicitándole por su trabajo.