Viki Lafuente presenta su nuevo disco 'Libre'

Rodrigo Lorén llega acompañado de una artista de carácter. Todo fuerza y desgarro, Viki Lafuente es mucho más que un gran recuerdo para los espectadores de Antena 3, tras pasar por La Voz dejando con la boca abierta a público y 'coaches'. Con una polifacética trayectoria, nos presenta 'Libre', un trabajo que se adentra en las pasiones humanas, denuncia la violencia y la soledad, pero también canta a la alegría de vivir.

Además, Rodrigo repasa la agenda de conciertos para los próximos días, con Los Modos y el grupo For Sale en La Casa del Loco y la fusión de reggae y jazz de Drop Collective en el Rock And Blues, este viernes; el sábado, Diego Meléndez y Angel Herrera en concierto acústico en el Moliner 7, Edgar Blues Trío con lo mejor del Blues en La Ley Seca y el potente rock de Herizo en El Túnel. El domingo se completa la agenda con el ciclo Desconciertos en el C.C. Estación del Norte, Daily Thompson en La ley seca y nuestra invitada, Viki Lafuente and the Wild, presentando su disco en directo en La Malteadora.