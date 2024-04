Sijena sí recrea el impacto de los aerogeneradores en el monasterio

Con el proyecto Octante en Villanueva de Sijena, la empresa Forestalia pretende instalar cinco gigantescos aerogeneradores frente al Monasterio. Sijena Sí presentó ayer a sus socios y simpatizantes una infografía basada en los datos del BOE que muestran cómo los molinos alterarán gravemente la belleza paisajística de este monumento nacional protegido por diversas normas.

En las imágenes facilitadas se recrea la gran altura de los molinos: 200 metros, más del doble de la altura que las torres del Pilar que alcanzan los 95 metros. Situados a unas distancias de entre 1 y 2 kilómetros del monasterio, su instalación supondrá un descomunal impacto visual y otros problemas, aseguran desde la Plataforma Sijena Sí. "A nadie se le ocurriría colocarlos, por ejemplo, junto a otros monumentos nacionales como Loarre o San Juan de la Peña", señala su portavoz Juan Yzuel.

Sijena Sí ya alertó al Gobierno de Aragón sobre este tema a través de la directora general de Patrimonio Cultural el pasado 3 de enero. Hace un mes se le informó también por carta de que la Plataforma considera insuficiente la postura de Patrimonio Cultural que manifestó que los 5 aerogeneradores estarían "fuera" del entorno de protección del cenobio, declarado Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional. Para Sijena Sí, la afirmación de que "No hay una afección directa sobre el bien” por encontrarse los citados molinos a más de 300 metros aplica un criterio inadecuado para esta situación. Entiende que el espíritu de la ley que protege a Sijena hablaba más bien de instalaciones inapropiadas a la cercanía del monumento (una discoteca, una granja de cerdos…), pero no podía prever una situación como la que estamos viendo, donde el impacto visual y acústico puede afectar seriamente al valor turístico y artístico del monumento. Tampoco entiende la Plataforma la afirmación de que “cualquier recurso que pudiéramos presentar no tendría recorrido legal", dado que el Gobierno de Aragón tiene derecho a instar al Gobierno de España a considerar de forma especial este espacio, y las Consejerías aragonesas de Turismo, Industria y Medio Ambiente deberían estar trabajando en este caso.

Recreación de la vista de los aerogeneradores desde el claustro del monasterio | Sijena Sí

Sijena Sí lamenta profundamente que, tras tantos años de luchas por conseguir el retorno del patrimonio expoliado por los museos catalanes, venga una empresa aragonesa, con la complicidad o la dejadez de nuestras propias instituciones, a degradar el entorno cuando ese parque eólico podría instalarse en una zona con menor afección y más consenso. La Plataforma se unirá a otros colectivos en la manifestación que el próximo domingo, 7 de abril, tendrá lugar a mediodía en la Glorieta de Sasera, en Zaragoza convocada por la Plataforma 13 de marzo – Aragón por la Racionalidad Energética, bajo el lema “Renovables sí, pero no así”. Además, convocará en breve una concentración en el monasterio y llevará sus reivindicaciones ante las diversas instituciones responsables del proyecto Octante.