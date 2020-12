Retrasar la visita al mecánico por razones económicas suele salir caro

Mantenimientos que no se realizan a tiempo o pequeñas averías que se pueden solucionar con sencillas reparaciones acaban convirtiéndose en un problema de seguridad y, en la mayoría de los casos, en averías mucho más graves que encarecerá notablemente la factura. El portavoz de la Asociación de Talleres de la Provincia de Zaragoza (ATARVEZ), José Antonio Mora, advierte de los riesgos de retrasar la visita al taller: "por regla general, el público suele ser bastante lento y poco previsor, y la pandemia ha agravado esta mala costumbre".

El portavoz de los talleres de Zaragoza considera que es muy complicado contarle a un cliente que ha ido retrasando el mantenimiento de su vehículo, todas las averías que presenta su coche por no haber acudido en su debido momento: "cuando el estado de ánimo ya está bajo de por sí, imagina lo que supone alegrarle la tarde al cliente dándole presupuesto de la reparación".

los neumáticos son una lucha increíble y casi hay que obligar a algunas personas a que los cambie por su propia seguridad

Los talleres profesionales reconocen que en esta situación económica puede suponer una tentación acudir a los mal llamados 'talleres ilegales': "no los podemos llamar así porque no podemos considerarlos talleres; son sitios donde los trabajadores no están dados de alta, los materiales son de dudosa procedencia y sólo tienen ganancias porque ni pagan impuestos ni pagan nada". Ante esta posibilidad, José Antonio Mora recuerda que "quien recurre a esta alternativa ya sabe dónde se mete si surge algún problema y quiere reclamar".