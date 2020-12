Luis Lles dispuesto a donar su colección de más de cien mil discos

El trabajo de Luis Lles como programador cultural ha requerido de una gran dedicación que apenas le ha dejado tiempo para organizar una ingente colección de discos que no ha dejado de atesorar: "hasta 1993 lo tengo muy bien ordenado: primero, por estilos musicales; dentro de los estilos, por orden alfabético de los artistas; después por la cronología de cada artista, pero dejé de hacerlo en los noventa, así que ahora tengo trabajo para varios años".

Lles se confiesa incapaz de señalar los títulos más valiosos de su colección, pero sí señala algunas rarezas que hoy serían ya imposibles de encontrar: "tengo una versión búlgara del Like a Virgin de Madonna, cajas que sólo se han sacado cien ejemplares, ediciones especiales termolactiles en las que tocas el disco y cambia de color, o el Rock Lobster que sacaron los B-52 con forma de Langosta".

Sobre el futuro de esta colección, Luis Lles quiere donarla a la ciudad de Huesca: "tengo sobrinos, pero sería un marrón dejarles una colección que ocupa tanto sitio", bromea. Quiere donarlo de forma totalmente gratuita, pero con la intención de que no sólo sea un espacio de almacenamiento: "no quiero ninguna rentabilidad, pero me gustaría que quien se la quede lo haga en unas buenas condiciones". Lles espera que su colección acabe en un buen espacio, que se catalogue y que pueda ser el germen para dinamizar la vida cultural de Huesca, como la celebración de congresos sobre crítica musical o exposiciones de portadas de discos.