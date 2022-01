Integrando más allá, nuevo proyecto de Psicara

Los dos núcleos principales donde se desarrollará el proyecto son la Comarca del Matarraña (Valderrobres) y la Comarca del Jiloca (Monreal del Campo) hasta septiembre de 2022. Dicho proyecto se encuentra financiado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea (por lo que las actuaciones son gratuitas) y está dentro del marco del proyecto Share Sira (http://resettlement.eu/page/share-sira-project).

Para poner en contexto, la Red SHARE ofrece una plataforma a escala europea para el intercambio y el aprendizaje mutuos entre agentes regionales y locales con el fin de fomentar la acogida, la inclusión y la integración de las personas migrantes extracomunitarias y refugiadas, recién llegadas a Europa.

El proyecto Share Sira es un proyecto piloto de orientación social que se está llevando a cabo en territorios rurales de Francia, Grecia, Polonia y España. Las zonas rurales tienen cada vez más relevancia en la acogida de personas recién llegadas extracomunitarias, por lo que se quiere facilitar su actuación. El proyecto implica la participación activa de la comunidad local, junto a las personas refugiadas y migrantes a través de actividades de formación y de ocio.

Tiene cuatro partes: talleres, servicios, tiempo de divulgación y ocio y educación. Los talleres son sobre gestión emocional, habilidades sociales (asertividad, aprender a decir no, etc.), de sensibilización para mujeres (con términos como sororidad, igualdad, etc), y de diferencias entre culturas. En los servicios se realizará una guía de consejos de adaptación, con información clave que les pueda resultar útil. Además, se realizará divulgación en diferentes medios sobre procesos migratorios.

En cuanto al ocio, se realizará una andada por zonas verdes y para los más jóvenes una gymkhana intercultural.

Se trata de un proyecto muy bonito, donde profesionales de la Psicología que han crecido en la zona rural promueven la integración y la vida en zonas despobladas y acompañan a personas que acaban de llegar, las cuales tienen duras experiencias a sus espaldas.