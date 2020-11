La hostelería se moviliza para exigir ayudas económicas

Además muchos de los trabajadores siguen sin cobrar los ERTES y advierten de que si no llegan medidas efectivas, muchos negocios tendrán que cerrar. En Aragón, la mitad de los trabajadores afectados por ERTES en el sector del ocio nocturno no han cobrado o han cobrado solo una parte del paro que les corresponde. Denuncian que la situación de miles de familias es muy crítica ya que sus negocios llevan ocho meses cerrados, y dejan claro que, pese a ello, los contagios no han parado de aumentar. Por eso consideran que el cierre, como medida sanitaria, no se justifica.

PSOE ZARAGOZA

El grupo municipal del PSOE propondrá en el Debate de Estado de la Ciudad destinar 3,7 millones de euros a la instalación de medidores de CO2 en los comercios y bares que pueden ventilar, y a la instalación de filtros HEPA en aquellos donde no es posible hacerlo. El objetivo es dar seguridad a los consumidores, toda vez la comunidad científica avala la teoría del contagio por aerosoles, y apoyar a los establecimientos más afectados por las restricciones sanitarias. El concejal Luis Miguel García Vinuesa calcula que 6.000 locales podrían beneficiarse de esta medida.