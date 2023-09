El gesto de Mollejo, de habitual a sancionable

Hasta hace unas semanas, comportamientos que se veían habituales y estaban normalizados ya no lo se ven con la misma perspectiva. Desde lo sucedido en el Mundial de Fútbol femenino con el comportamiento de Luis Rubiales, algo ha cambiado. Víctor Mollejo, delantero del Real Zaragoza, celebró el tercer gol que los blanquillos encajaron en la portería del Cartagena agarrándose los genitales. Inmediatamente después, salió pidiendo disculpas.

Esta acción llevó a la Liga a denunciar el hecho ante Competición. Alfonso Rox, presidente de la sección de Derecho Deportivo del Colegio de Abogados de Zaragoza, explica que existe un reglamento disciplinario, pero que también hay que analizar el contexto. En las imágenes se ve a Mollejo que su actitud vino después de un momento de tensión y en el que no hay ánimo ni de ofender ni de provocar.

Gestos como esto han sido habituales hasta ahora en un campo de juego, lo que no lo hace justificable, pero no había precedentes de sanción por este motivo. Rox asegura que no todas las actitudes ni infracciones llevan la misma sanción administrativa, habrá que esperar a que Competición valore lo sucedido según el Código Disciplinario de la RFEF para saber si al final se le sanciona. Podrían ser entre cuatro y diez partidos, dependiendo de si se considera leve o grave la infracción.