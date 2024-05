Francisco Ureta: "la mayor tragedia en un accidente son los niños"

Francisco Ureta era un apasionado del mundo de las motos. Hace dieciséis años, un conductor no respetó un ceda el paso y lo arrolló. Resultó gravemente herido. Durante 50 minutos estuvo tendido en el suelo, consciente de la extrema gravedad de sus heridas. Estaba seguro de estar viviendo sus últimos minutos y se despidió del mundo, prometiendo que si vivía para contarlo dedicaría parte de su vida a evitar que pudiera pasarle lo mismo a otros.

Francisco sobrevivió, pero tuvo que pagar un alto precio por la imprudencia de un conductor que se puso al volante sin respeto por la vida del prójimo. Quedó parapléjico y postrado en una silla de ruedas para siempre. Pudo ser peor todavía. Unos centímetros más arriba y la lesión le hubiera convertido en tetrapléjico.

Esos breves segundos en los que transcurre un accidente lo cambian todo, asegura. Pasas a vivir en un lado de la vida que no imaginabas, donde realizar actividades cotidianas hasta entonces se convierten en una gran dificultad. Está convencido de que cualquier conductor cambiaría su actitud al volante tras visitar un centro de lesionados medulares, mucho más cuando esos lesionados son niños que ya no tendrán una vida normal porque sus padres miraron el móvil, no respetaron una señal o se cruzaron con un conductor bebido o drogado.

Para contribuir a mejorar la vida de estas víctimas y prevenir futuros accidentes, AESLEME, la Asociación de Lesionados Medulares de la que es delegado en Aragón Francisco Ureta, trabaja desde hace años ofreciendo charlas en colegios e institutos, y llevando su testimonio a centros de recuperación de puntos. La recaudación de la carrera Ponle Freno, disputada el pasado domingo en Zaragoza, se destinará íntegramente a esta asociación.