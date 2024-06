Las familias de Caneto y Educación acuerdan suspender el proceso judicial

El departamento de Educación y las familias de la localidad oscense de Caneto han acordado suspender el procedimiento judicial y buscar una solución extraprocesal que garantice la legalidad y seguridad del aula en la que estudian 21 niñas y niños. Los servicios jurídicos del ejecutivo ya han solicitado esa suspensión, sobre la que ahora deberá pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia.

Cabe recordar que la vía judicial se abrió a raíz del recurso que las familias presentaron contra la orden de cierre del aula decretada por Educación por motivos de seguridad. Tras meses de desencuentros, ahora las partes acercan posturas.

La paralización del proceso judicial no afectaría a la actividad del aula, que podría seguir abierta, al mantener las cautelares con las que el TSJA dio la razón a las familias e instó a la reapertura del aula. Además, el Tribunal deberá seguir siendo informado puntualmente de las subsanaciones.

Para regular la instalación, Educación plantea una cesión del terreno de la Confederación del Ebro al Ayuntamiento de La Fueva, el desestimiento del expediente de autorización del aula y la apertura de un expediente para crear un nuevo centro público en el municipio.