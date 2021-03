Dispositivo de seguridad con atención a la procedencia de los viajeros

Durante la Semana Santa se va a mantener el dispositivo actual, con los agentes de Policía Local y Policía Nacional coordinados y contando con la colaboración de la Unidad Adscrita “cuando es necesario”, controlando el cumplimiento de la normativa actual en cuanto a aforos, distancias, uso de mascarilla, etc.

También se continuará haciendo identificaciones en las calles de la capital para detectar posibles viajeros de otras comunidades autónomas, lo que no está permitido debido al cierre perimetral de Aragón.

Sermon de las Tortillas

Y de cara al Sermón de las Tortillas, la alcaldesa de Teruel Emma Buj ha explicado que habrá presencia policial constante en la Fuente Cerrada y otros lugares similares del entorno de la ciudad. Se van a controlar con el dron de la Policía Local no sólo las zonas de merenderos sino también los chalets y también habrá controles de alcoholemia.

El subdelegado del Gobierno, José Ramón Morro, ha indicado que la Guardia Civil apoyará el dispositivo especial del Sermón de las Tortillas con presencia de unidades de seguridad ciudadana y de Seprona ya que hay turolenses que habitualmente eligen parajes de fuera de la capital

Las autoridades han querido recordar que este año no se pueden reunir más de seis personas no convivientes al aire libre. No se puede fumar si se está acompañado de personas, no se puede beber alcohol al margen del acompañamiento de la comida y tampoco se puede cantar, ni bailar.