Denuncian la supresión de 8 ambulancias en Teruel

El comité de empresa de la UTE Transporte sanitario de Aragón ha emitido un comunicado en el que denuncia la eliminación de 8 ambulancias en la provincia, tras la publicación del nuevo contrato del servicio.

El portavoz del comité de empresa en la provincia, Pedro Royo, ha explicado que en el documento justifican la desaparición de las ambulancias convencionales por no cumplir la normativa y no ser consideradas como ambulancias asistenciales. "No entendemos por qué esta normativa, que ya estaba en vigor en el anterior contrato, no fue obstáculo para mantener estos ocho vehículos", ha dicho.

Por este motivo han iniciado una campaña de recogida de formas en change.org, que ya han secundado numerosos turolenses.