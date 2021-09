Cientos de sanitarios podrían quedarse sin trabajo en octubre

El control de Hacienda sobre las cuentas del Salud pone contra las cuerdas, no sólo a trabajadores temporales, también a enfermeros y a auxiliares que aprobaron la oposición para una plaza fija y se deberían incorporar a la plantilla en octubre. El desfase económico de 180 millones de euros implica que cada contratación que se realice deberá ser rigurosamente justificada para que Hacienda la autorice.

Ante este panorama, los sindicatos temen que se lleve a cabo un reajuste que devuelva a la plantilla del Salud a cifras anteriores a la pandemia, aumentando la carga de trabajo sobre el personal y poniendo en riesgo la respuesta asistencial en caso de futuras olas de contagios. Sin embargo, fuentes de Sanidad indican que esas contrataciones se realizaron para hacer frente a la emergencia sanitaria, un escenario que ha cambiado.

Manuel, un enfermero que teme que su contrato no se renueve por razones estrictamente económicas, ha expresado su decepción porque, tanto él como muchos de sus compañeros, se puedan quedar sin trabajo después del gran esfuerzo realizado para hacer frente a la pandemia. Además, fruto de la intervención de Hacienda, los sanitarios contratados recientemente no pueden ser incluidos en el programa de gestión en el que se inscribe a todos los trabajadores, por lo que no podrán cobrar la nómina de septiembre.