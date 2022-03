Casco, chaleco, luces y timbre para ir en patinete

La nueva ordenanza contempla la obligación de utilizar chaleco reflectante así como de dotar al vehículo de luces y timbre. También se recomienda la contratación de un seguro de responsabilidad civil frente a terceros y se impone a los conductores del resto de vehículos la necesidad de respetar la distancia mínima de seguridad para evitar colisiones.

Según se recoge en la normativa estatal, también es obligatorio el uso del casco, y los Vehículos de Movilidad Personal no pueden circular por travesías, lo que en la ciudad de Teruel afecta a toda la Avenida Sagunto, desde la entrada por Dinópolis hasta el final del Viaducto nuevo.

La concejal de Policía Local, Ana Oliván, ha indicado que "la Policía Local llevará a cabo una labor informativa durante los próximos días, parando a los usuarios de VMP que no cumplan todas las prescripciones de la ordenanza".

El régimen sancionador contempla multas de 100 euros para las infracciones leves y de 200 euros para las graves. Entre las infracciones leves se encuentran no llevar las luces instaladas en el VMP, conducirlo sin portar chaleco reflectante homologado, tanto de día como de noche o llevar colgado en el manillar bolsas, mochilas o similares, entre otras.

Se consideran infracciones graves no respetar a los conductores de otros vehículos, la distancia mínima de seguridad respecto a los VMP o estacionar el patinete obstaculizando el tránsito peatonal o de vehículos, o dificultando la funcionalidad del mobiliario urbano o deteriorando su estado; conducir un VMP sin haber cumplido los 16 años de edad; no llevar el timbre instalado y en condiciones de uso; no llevar puesto un casco homologado o llevarlo incorrectamente abrochado; conducir por carril bici en sentido contrario al señalizado en el carril o no respetando la señalización vial, o conducir por carril bici en acera superando la velocidad de 10 km/h.