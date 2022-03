Aragón recuerda que la mejor ayuda para Ucrania es la económica

LEER MÁS Los municipios aragoneses se preparan para acoger refugiados ucranianos

Un total de 98 familias aragonesas se han ofrecido a acoger niños ucranianos pero de momento, no hay previsión de recibir menores no acompañados. La consejería de Derechos Sociales ha solicitado a las entidades locales que remitan listados con los recursos de acogida disponibles, para ordenar los ofrecimientos de espacios y camas que ya han realizado muchos ayuntamientos. También los ciudadanos a título individual han mostrado gran solidaridad y han donado productos de todo tipo que de momento no es necesario enviar a Ucrania. La consejera María Victoria Broto, desmiente que se necesiten por ejemplo medicamentos o ropa. Cualquier necesidad de productos, se hará saber por cauces oficiales.

Repercusiones económicas

El Gobierno de Aragón está en contacto con los sectores económicos que se están viendo más afectados por la guerra de Ucrania. El presidente, Javier Lambán, teme el impacto en el sector de la automoción, para el que el mercado ruso es importante. Además, preocupa el posible desabastecimiento de piensos por la caída de las importaciones de cereal ucraniano. Por eso considera necesario abrir vías de suministro alternativas para que llegue de otros países.