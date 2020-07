Aragón acuerda reducir las tasas universitarias hasta un 9% para el próximo curso

En los Grados con mayor experimentalidad, como Bellas Artes, Biotecnología, Fisioterapia, Enfermería, Arquitectura o Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se pasará de pagar 23,39 euros el crédito a 21,30 euros en primera matrícula, y de 37,45 euros a 35 en la segunda.

Con esta decisión, ningún alumno tendrá que pagar más por aquellas asignaturas que no haya superado a lo largo del curso 2019/2020. Así, por ejemplo, si un estudiante no ha aprobado una asignatura en la que se había matriculado por primera vez, se entenderá que no corre convocatoria y no deberá pagar esos créditos como segunda matrícula, sino como primera.

Además, ambas instituciones también han acordado la exención total del pago de precios públicos para aquellos perceptores del Ingreso Mínimo Vital y la publicación de un programa específico de becas para ayudar a aquellos estudiantes de nuevo ingreso que se han visto afectados por la crisis sanitaria del coronavirus. Las ayudas estarán dotadas con 900.000 euros y el objetivo es evitar que haya una generación que no pueda comenzar sus estudios por el impacto de la pandemia.

El Ejecutivo autonómico y el centro educativo aspiran a retrotraer con esta medida los precios a niveles del curso 2011/2012, cuando el Partido Popular instauró el sistema de horquillas para precios públicos.