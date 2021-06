Amenazan huelga si prosperan los despidos

Los interinos en fraude de ley intensifican sus movilizaciones para evitar que prospere la propuesta de reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que supondría el despido de cientos de miles de trabajadores en todo el país. Critican que todos estos empleados públicos han estado durante años en condición de interinos porque no se les ha dado oportunidad de consolidar sus puestos.

Este viernes se han concentrado ante las delegaciones y subdelegaciones de gobierno de toda España, en Huesca lo han hecho a las 11 en la plaza Cervantes. Insisten en que la reforma no solo afectaría a la administración porque los despidos mermarían la calidad del servicio a los ciudadanos.

La organizaciones sindicales en defensa de los interinos piden además al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, que se siente a negociar con todas, no solo con UGT, CCOO Y CSIF. Recuerdan que aunque sean minoritarios, representan a más 800.000 empleados públicos. Si no acepta la negociación y no retiran la reforma, convocarán huelga general en todas las administraciones el próximo 18 de junio.