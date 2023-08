Amenaza de huelga del servicio de basura del Jiloca

Los trabajadores de la recogida de basura de la comarca del Jiloca irán a la huelga a partir del lunes si la empresa no mejora sus condiciones laborales. Esta mañana había convocada una reunión en el SAMA pero la empresa concesionaria del servicio FCC no ha acudido.

Los trabajadores lamentan esa situación y aseguran que están dispuestos a reunirse con la empresa en cualquier momento para no tener que paralizar el servicio de recogida de basura en todos los pueblos de la comarca del Jiloca en los días en los que se generan más residuos del año.

Piden mejoras en las condiciones laborales ya que el convenio no se revisa desde hace 27 años y denuncian que los salarios no son acordes a los tiempos actuales. Aseguran que cobran el mínimo y que las condiciones de trabajo son muy exigentes porque es habitual doblar turnos para cubrir el servicio ante la falta de plantilla y los vehículos no pasan las revisiones correspondientes con la peligrosidad que eso añade a la conducción.

Los contenedores llevan dos años sin limpiarse y la basura ya se amontona en los contenedores de los municipios que si antes del lunes no hay acuerdo serán quienes sufran la ausencia de recogida.