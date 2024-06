Albidania descarta ahora comprar la empresa Leciñena de Utebo

La compañía Albidania, que presentó una oferta para comprar por 3,1 millones de euros la empresa Leciñena de Utebo, finalmente se echa atrás en la operación, abocando a la compañía al cierre.

El empresario Francisco Vera, presidente del grupo Albidania, se comprometió a mantener la actividad de esa fábrica zaragozana en concurso de acreedores con 45 trabajadores, pero ahora, asegura que la información facilitada durante el proceso concursal no se ajusta a la realidad.

En rueda de prensa, ha detallado que Leciñena tiene una deuda de 14 millones y, además, tal y como constataron en una visita, la planta está parada, por lo que no es una unidad productiva que se pueda comprar. Ponerla en marcha costaría más de 270.000 euros. Además, el contrato de alquiler no tiene realmente opción a compra, tal y como se informó, y lleva un año sin pagarse.

Por esas y otras razones, Vera descarta seguir adelante con la compra pese a haber invertido ya más de 300.000 euros y haberse reunido con los empleados recientemente para trasladarles su intención de mantener el empleo de la compañía, fundada hace 59 años.

Vera estima que sería necesario poner al menos 5 millones para seguir adelante. Vera, ha asegurado que “se enamoró” de la empresa, pero afirma que “no puedo comprar aquello que no está a la venta. No tengo nada que comprar, más que la pena de no haber ido bien este proceso al que tanta ilusión le hemos puesto”. Insiste en que cualquier inversor hubiera hecho lo mismo.

Al tratarse de una oferta vinculante, el juez del concurso, que ya ha sido informado, valorará ahora si hay incumplimiento por parte de Albidania. Vera prevé que ahora se abra el proceso de liquidación. Los activos de Leciñena saldrán a la venta y los trabajadores – actualmente en permiso retribuido – irán a un ERE de extinción.