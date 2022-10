magazine

Más de uno Teruel 05/10/2022

Con Cristina Teruel y Carolina Benavent. Con los arquitectos Antonio Pérez y José María Sanz en la Semana de la Arquitectura, la profesora Inmaculada Plaza premio "Women in engineering inspiring member of the year" y la biblioteca de la Purísima. Orgullo rural con el diputado Antonio Pérez, nuevo proyecto de Tervalis de fertilizantes sostenibles a través de hidrógeno verde, reciclado de maquinillas de afeitar, el artista Alex Mirasol, "La flor venenosa" de David Izquierdo y cadena con Amparo Sangüesa