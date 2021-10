Opinión

El comentario de Rafael Feliz 29/10/2021

Rafael Feliz, centra su comentario en la Sociedad Deportiva Huesca, y en el Real Zaragoza. Las cosas no marchan como deberían ir, en el club oscense se han visto obligados a cambiar de entrenador a las primeras de cambio, con un mexicano que no ha podido hacerse a la Liga, ni al fútbol español, se marcha tras haber fracasado en el Huesca. Mientras, el Real Zaragoza, sigue en las mismas. No hay dinero para fichar jugadores, pero sí para incorporar en la secretaria técnica al hermano del director Deportivo.