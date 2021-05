magazine aragón

La Brújula del Deporte Aragón 24/05/2021

No ha sido un buen fin de semana en cuanto a noticias deportivas para los clubes aragoneses, el Huesca descendió a Segunda tras no ser capad de ganar su encuentro ante el Valencia y empatar a cero goles. Ayer el Real Zaragoza, que ya no se jugaba nada igual que su rival, el Mallorca, que ya está en Primera, perdía por 2-1. En baloncesto acababa una triste temporada para Casademont, que perdía en Murcia en un nuevo desastroso partido 91-68. Y se celebraron este fin de semana los mundiales de Superbike en Alcañiz, con una gran participación.