Noticias Aragón matinal 01/12/2022

Terremoto político en el PAR después de que el juzgado de Primera Instancia nº 18 de Zaragoza haya anulado el Congreso que reeligió a Arturo Aliaga. Aliaga no dimite, cree que la sentencia perjudica más al partido que a su propia imagen, y no descarta volver a prepararse para liderar el partido y ser cabeza de lista en las elecciones. Desde el cuatripartito, creen que esta situación no afecta a la estabilidad del partido.

Además, ayer en un foro el presidente aragonés, Javier Lambán, aseguró que a España “le hubiese ido mejor” si el expresidente socialista de Asturias, Javier Fernández, hubiese sido elegido líder del PSOE tras la salida de Rubalcaba en vez de Pedro Sánchez. Pero luego Lambán matizó sus palabras en Twitter, donde pidió que sus declaraciones no se entiendan como una deslealtad a Pedro Sánchez, porque pese a las discrepancias, cuenta con todo su “apoyo y lealtad”.