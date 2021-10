Los hoteles de Zaragoza prevén una ocupación media del 45% durante la semana del Pilar, 27 puntos por debajo de los datos de 2019. Este sábado será el día con más habitaciones reservadas con un 65% del total.

El Ayuntamiento ha activado una campaña para prevenir y erradicar las agresiones sexistas coincidiendo con la Semana Cultural del Pilar 2021. Tiene varios mensajes: “No a los que intimidan”, “No a quienes no te creen” y “No a quienes lo justifican”.