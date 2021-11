Noticias Mediodía Aragón 17/11/2021

En el informativo también destacamos la entrevista del presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, en el programa especial por el 30 aniversario de Onda Cero. Lambán asegura que el incremento en los contagios no es comparable a olas anteriores. Por eso, de momento no preparan nuevas restricciones, aunque cree que sería conveniente exigir el Pasaporte Covid, para evitar que las personas sin inmunizar accedan a algunos espacios, no quiere especificar cuáles. El presidente también se ha referido a la Estrategia de Recuperación y a la estabilidad del cuatri-partito.