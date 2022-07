Noticias Huesca matinal 14/07/2022

A 25 días de las fiestas de San Lorenzo, las peñas recreativas denuncian que todavía no han firmado el convenio con el Ayuntamiento para recibir la subvención con la que organizan los actos. Gracias a este acuerdo las peñas reciben cada una unos 8.500 euros. Dinero que les permite, entre otras cuestiones contratar a las charangas, la celebración de la becerrada del día 9, los encierros de las vaquillas, instalar barras en la plaza de Navarra para los conciertos o la despedida al santo del día 15. El presidente de la Peña Los que faltaban, Alvaro Antoñanzas señala que si el 50% de la ayuda a las peñas no está antes del 31 de julio, las peñas no podrán asumir la organización de esos actos en San Lorenzo.