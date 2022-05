Aragón y Cataluña fijan posiciones en torno a la candidatura olímpica del Pirineo y no ceden. Parece muy improbable que en 11 días logren alcanzar un acuerdo en pie de igualdad y ambos territorios amagan con presentarse en solitario. Al Gobierno aragonés no le ha gustado nada la nueva propuesta de reparto de pruebas que el Comité Olímpico Español enviará hoy a las partes y de la que ya ha sido informado extraoficialmente el consejero aragonés Felipe Faci, que no apoya la propuesta