Más de uno Huesca (8:20) 20/10/2021

Huesca, al igual que el resto de Aragón, a excepción del municipio de Caspe, pasará el sábado a nivel de alerta sanitaria 1 modulado. Eso supondrá eliminar todas las restricciones que siguen vigentes. En el ámbito de la hostelería, por tanto, ya no habrá limites de aforo ni de comensales por mesa, y el horario de cierre será el que marque la licencia. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, reconoce que no pueden obligar al ocio nocturno a exigir el Pasaporte Covid a sus clientes, mientras no lo autorice la Justicia, pero sí lo recomiendan encarecidamente.