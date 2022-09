En La Brújula también hemos analizado los efectos de la crisis energética. Los expertos en Aragón prefieren situarse en el lado más optimista y vaticinan que no habrá una recesión económica. Y los que están temblando y no de frío son las comunidades de vecinos con calefacción central. De momento, no pueden acogerse a la tarifa regulada del gas.

En la Semana de la Movilidad, los Automovilistas Europeos Asociados nos han dado algunos consejos para una conducción ecológica.