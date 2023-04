La Brújula de Aragón 14/04/2023

Con Nuria López. La propuesta de Stellantis garantiza el futuro de la planta más allá de 2027 a través de un plan industrial. Nos lo ha explicado la portavoz de UGT en el comité de empresa, Sara Martín. La Diputación de Huesca ha vuelto a dejar claras sus dudas sobre los plazos fijados por Europa para financiar buena parte del proyecto de unión de las estaciones de esquí. Desde el Gobierno de Aragón no ven tantos problemas y aseguran que no tienen un plan B para no perder esos fondos. Además, el educador ambiental, Pablo Vallés, nos ha hablado del valor de Canal Roya, la zona que se vería afectada por la construcción de la telecabina.

En política, el PP ha aprobado esta tarde, de forma provisional, sus listas lectorales. Entre las novedades, aparecen ex cargos de Ciudadanos, como Susana Gaspar, Sara Fernández, Víctor Serrano y Carmen Herrarte. También la crítica del PAR, Elena Allué. Y las listas de espera quirúrgicas han vuelto a descender en Aragón, por octavo mes consecutivo. Ya son menos de 5.000 las personas que llevan más de 6 meses esperando para ser intervenidos.